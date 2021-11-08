Порошенко из-за закона об олигархах продал свои телеканалы журналистам

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко продал акции принадлежавших ему украинских телеканалов "Прямой" и "5 канал". Теперь корпоративные права на телеканалы принадлежат созданному журналистами и общественными деятелями медиахолдингу "Свободные медиа".

"Из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих еще недавно своих каналов журналистам - нынешним и бывшим, которые работали на "Прямом" и, конечно, "5 канале", - говорится в видеообращении Порошенко, которое транслировалось в понедельник в эфире "5 канала".

Экс-президент уточнил, что "Прямой" и "5 канал" объединились в холдинг "Свободные медиа".

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября подписал инициированный им ранее и принятый в парламенте 23 сентября закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Согласно документу, к олигархам относятся лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства.