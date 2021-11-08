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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Боррель отправится в тур по странам, откуда мигранты едут в ЕС через Белоруссию

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен призвала страны сообщества как можно скорее утвердить новые санкции в отношении Минска

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и заместитель руководителя Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас в ближайшие дни отправятся в страны, откуда мигранты проникают на территорию сообщества через Белоруссию, чтобы убедить их власти пресечь этот поток. Соответствующее письменное заявление распространила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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"Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и замглавы Еврокомиссии, отвечающий за вопросы защиты европейского образа жизни, Маргаритис Схинас в ближайшие дни отправятся в поездку по странам, откуда и через которые мигранты едут в ЕС, чтобы убедить их власти принять меры, которые бы гарантировали, что граждане этих государств не попадут в ловушку, поставленную властями Белоруссии", - говорится в тексте.

Фон дер Ляйен расценила приток мигрантов в Евросоюз как "гибридное нападение" и призвала страны сообщества как можно скорее утвердить новые санкции в отношении Минска.

Теги
Боррель, ЖозепСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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