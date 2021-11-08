Белый дом сообщил, что директор ЦРУ ездил в Москву по указанию Байдена

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс по указанию американского лидера Джо Байдена 2 и 3 ноября посетил Москву, где обсудил с представителями российского руководства двусторонние вопросы. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос ТАСС.

"Директор ЦРУ Уильям Бернс по просьбе президента возглавил делегацию американских должностных лиц высокого ранга, которая отправилась в Москву 2 и 3 ноября <...>. Они встретились с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов в рамках двусторонних отношений", - отметила она.

"У меня для вас ничего, кроме этого, нет", - заключила Жан-Пьер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону с Бернсом отношения Москвы и Вашингтона, кризис в дипломатической практике, региональные конфликты и кибербезопасность. Директор ЦРУ вместе с высокопоставленной американской делегацией находился в Москве 2-3 ноября. 2 ноября у главы ЦРУ прошли встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Согласно сообщению СВР, Бернс и Нарышкин обсудили борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие. На встрече с Патрушевым, как указали в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, обсуждались отношения Москвы и Вашингтона.