В Госдепе заявили, что Вашингтон продолжит давление на Минск

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты встревожены известиями о ситуации на границе между Белоруссией и Польшей, американская администрация продолжит оказывать давление на Минск. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы обеспокоены фотографиями и сообщениями с границы между Белоруссией и Польшей. США решительно осуждают использование в политических [целях] властями [Белоруссии] и принуждение уязвимых людей, равно как и негуманную организацию миграционных потоков, - сказал он. - Мы призываем режим [в Минске] немедленно прекратить кампанию по формированию миграционных потоков в Европу. Пока власти будут отказываться соблюдать свои международные обязательства, подрывать мир и безопасность в Европе, продолжать преследовать людей, <...> мы продолжим оказывать давление на [белорусского президента Александра] Лукашенко".

По словам представителя Госдепартамента, Вашингтон в то же время не намерен немедленно вводить новые санкции в отношении Минска.

В понедельник утром в польских СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что на белорусской стороне границы в сторону Польши перемещается насчитывающая несколько тысяч человек группа мигрантов. Польские власти проинформировали, что усилили охрану границы, где, помимо пограничников, сейчас несут службу военные и полицейские.

Днем дело дошло до первых попыток силового пересечения польско-белорусской границы нелегальными мигрантами. Пограничная охрана опубликовала в "Твиттере" видеозапись, на которой видна большая группа мигрантов, которые при помощи длинных бревен и кусачек пытались прорвать ограждение из колючей проволоки. С польской стороны границы им противодействовали представители полиции с щитами в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. На записи видно, что польские силовые структуры применяли слезоточивый газ. Пока все попытки незаконного пересечения границы Польше удается предотвращать.

Вечером в понедельник появились сообщения, что на границе раздаются звуки стрельбы. В Минске заявляют, что выстрелы слышны с польской стороны, в то время как в Варшаве заявляли о возможности стрельбы со стороны Белоруссии.