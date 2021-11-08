В Пентагоне заявили, что с тревогой воспринимают перемещения ВС РФ на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают наблюдать вызывающие обеспокоенность перемещения Вооруженных сил России на границе с Украиной. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем видеть вызывающие обеспокоенность перемещения российских военных в западных районах [РФ] и около Украины, - сказал он. - Мы призываем их сделать свои намерения более понятными".

Представитель Пентагона также отметил, что не собирается комментировать возможные планы Москвы в свете американских данных о перемещении российских войск и раскрывать информацию разведывательных служб США на этот счет.

США обеспокоены поведением ВС Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, а также тактикой, которую они применяют, заявили в Пентагоне.

КНДР не проявляет интереса к диалогу и дипломатическому пути урегулирования ситуации на Корейском полуострове, заявили в Пентагоне.