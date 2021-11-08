Обвиняемым в киберпреступлениях россиянину и украинцу грозит в США 145 и 115 лет тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Обвиненный в США в киберпреступлениях россиянин Евгений Полянин может быть в случае признания его виновным осужден на срок до 145 лет лишения свободы, проходящему по тому же делу украинцу Ярославу Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Министерства юстиции Соединенных Штатов.

"Полянину и Васинскому предъявлены отдельные обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с помощью компьютеров, нанесении ущерба защищенным компьютерам и сговоре с целью отмывания денег. Если они будут признаны виновными по всем обвинениям, то им грозит 145 лет и 115 лет тюрьмы соответственно", - говорится в сообщении.

По версии гособвинения, Полянин и Васинский вместе с сообщниками с марта 2019 по август 2021 года умышленно внедряли вредоносное программное обеспечение в компьютерные сети и тем самым наносили вред с намерением в дальнейшем вымогать деньги. Всего жертвами хакеров в обвинительном заключении числятся 10 компаний. Дело будет рассматриваться в окружном суде Северного округа штата Техас.

Васинский был арестован в октябре в Польше, американская сторона считает его причастным к внедрению вредоносного ПО. В частности, речь идет об атаке на систему фирмы Kaseya, что привело к заражению компьютеров более 1,5 тысячи организаций по всему миру. Полянин, по данным ФБР, может находиться в Барнауле.