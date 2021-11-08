В ФБР считают, что обвиняемый в киберпреступлениях Полянин может находиться в Барнауле

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск россиянина Евгения Полянина, которому, как стало известно в понедельник, американские власти заочно предъявили обвинения в причастности к киберпреступлениям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте спецслужбы.

Американские власти полагают, что Полянин является членом хакерской группировки REvil, также известной как Sodinokibi. В ФБР считают, что "Полянин, предположительно, находится в России, возможно, в Барнауле".

Минюст США считает, что Полянин "совершил около 3 тыс. кибератак с использованием вирусов-вымогателей". Его обвиняют в "сговоре с целью умышленного повреждения защищенных компьютеров и вымогательстве в связи с этим повреждением, в умышленном повреждении защищенных компьютеров и сговоре с целью отмывания денег".

Госдепартамент ранее в понедельник заявил, что Вашингтон готов выплатить $10 млн за сведения о лицах, играющих ключевую роль в REvil. В тот же день власти США ввели санкции за причастность к киберпреступлениям в отношении Полянина, украинца Ярослава Васинского, а также интернет-ресурсов, применяемых для обмена криптовалютами.