Премьеры Латвии, Литвы и Польши призывают ЕС к более жестким санкциям против Белоруссии

РИГА, 8 ноября. /ТАСС/. Евросоюз должен ввести более жесткие санкции против Белоруссии, с территории которой наблюдается наплыв нелегальных мигрантов. С таким призывом в понедельник выступили премьер-министры Латвии Кришьянис Кариньш, Литвы Ингрида Шимоните и Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщает пресс-служба правительства Латвии, премьеры трех стран обсудили ситуацию на польско-белорусской границе. Как подчеркнул Кариньш, "Латвия, Литва и Польша едины в борьбе против гибридной атаки режима [Александра] Лукашенко".

"В этой напряженной ситуации ответственность несет режим Лукашенко, который сознательно подвергает опасности граждан третьих стран. Главы правительств трех стран единодушны во мнении о том, что следует побудить ЕС принять решение о более жестких санкциях против насильственного режима. Немаловажно и участие международных организаций в урегулировании ситуации на границе с Белоруссией", - говорится в сообщении.

Главы правительств Латвии, Литвы и Польши договорились и впредь поддерживать регулярную связь, чтобы координировать действия по защите внешних границ ЕС. Кариньш текущую ситуацию на границе с Белоруссией и дальнейшие необходимые шаги на уровне ЕС также обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии ранее сообщили о том, что около тысячи беженцев движутся в направлении границы с Польшей. Эти действия в Варшаве называют попыткой массового силового пересечения границы и утверждают, что эта акция организована властями Белоруссии.

Латвия также столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки 2 156 человек незаконно пересечь границу, а всего с начала года были задержаны 414 человек. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года.