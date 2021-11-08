Захарова напомнила Польше о защите прав человека на фоне кризиса с мигрантами на границе

"Смотрю видео, на котором польские силовики распыляют в лицо прорывающимся через белорусско-польскую границу иракским мигрантам какую-то химическую отраву, и думаю о том, что Польша является членом Совета ООН по правам человека", - написала в понедельник Захарова в своем Telegram-канале.

Сейм Польши соберется 9 ноября на внеочередное заседание из-за миграционного кризиса на границе. В понедельник в польских СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что на белорусской стороне границы в сторону Польши перемещается насчитывающая несколько тысяч мигрантов. В этот же день пограничная охрана Польши опубликовала в Twitter видеозапись, на которой видна большая группа мигрантов, которые при помощи длинных бревен и кусачек пытались прорвать ограждение из колючей проволоки. С польской стороны границы им противодействовали представители полиции с щитами в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. На записи видно, что польские силовые структуры применяли слезоточивый газ. Пока все попытки незаконного пересечения границы Польши удается предотвращать.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, доведя их число уже до 12 тыс. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.