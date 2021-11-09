Замгенсека ООН считает реальной гражданскую войну в Эфиопии

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Риск скатывания ситуации в Эфиопии в расширяющуюся гражданскую войну очень реален. Такое мнение высказала в понедельник заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Ди Карло, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Велось много обсуждений того, как будет развиваться кризис в ближайшие недели. В стране с населением 110 млн человек, где более 90 различных этнических групп и 80 языков, никто не может предсказать, к чему приведут продолжающаяся борьба и небезопасная среда, - сказала Ди Карло. - Но ясно то, что риск скатывания Эфиопии в расширяющуюся гражданскую войну слишком реален".

По словам замгенсекретаря, это приведет к гуманитарной катастрофе и "поглотит будущее этой важной страны". Политические последствия интенсификации насилия, полагает Ди Карло, будут огромны, усугубляя многие кризисы в регионе Африканского Рога.

Повстанцы Тыграя начали 27 октября крупное наступление на севере Эфиопии, в ходе которого они захватили ряд городов в штате Амхара. Повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе. Командование Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня, однако ситуация может измениться. В свою очередь руководство "Армии освобождения Оромо" заявило, что ее отряды намерены подойти и окружить Аддис-Абебу. "Армия освобождения Оромо" является военным крылом "Фронта освобождения Оромо". Своей целью лидеры группировки объявили достижение независимости штата Оромия - самого густонаселенного региона Эфиопии.

2 ноября власти ряда регионов и городов Эфиопии, включая столицу, призвали жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. Одновременно федеральное правительство объявило 2 ноября о введении на всей территории страны на ближайшие шесть месяцев режима чрезвычайного положения.

При этом девять повстанческих группировок подписали 5 ноября соглашение в целях совместной борьбы с федеральным правительством Эфиопии. В созданный ими "Объединенный фронт эфиопских федералистских и конфедеративных сил" вошли НФОТ, "Армия освобождения Оромо", группировки повстанцев из эфиопских штатов Амхара, Афар, Бенишангул/Гумуз, Штата народов Гамбела, Сидама, Сомали и региона Агав.