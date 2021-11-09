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Блинкен и глава МИД Румынии договорились противостоять "агрессии РФ"

Кроме того, стороны обсудили стратегическое партнерство в деле укрепления связей в сфере обороны и энергетики

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в понедельник на встрече в Вашингтоне договорились о сотрудничестве в сферах обеспечения безопасности в регионе Черного моря и противодействия "российской агрессии".

"Госсекретарь дал высокую оценку Румынии как стойкому союзнику по НАТО, они договорились сотрудничать в вопросах безопасности в Черном море, а также в свете российской агрессии против Украины и других [стран] на восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом по итогам консультаций.

Помимо этого, стороны обсудили стратегическое партнерство Вашингтона и Бухареста в деле "укрепления связей в сфере обороны и энергетики, противодействия общим угрозам и вызовам" и "подтвердили свое желание повышать энергетическую безопасность Европы".

Теги
СШАРумынияРоссияБлинкен, Энтони
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