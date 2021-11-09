В США афганских беженцев освободят от уплаты пошлины за подачу документов

ТАСС, 9 ноября. Министерство внутренней безопасности США в понедельник объявило, что освободит от уплаты денег за оформление иммиграционных документов тех беженцев, которые прибыли в рамках проводимой администрацией президента Джо Байдена эвакуации из Афганистана.

"Министерство объявляет об освобождении от уплаты пошлины за подачу заявления на получение иммиграционных документов лиц из Афганистана, которым разрешили въехать в США по гуманитарным причинам с 30 июля 2021 года, и упростит сам процесс его подачи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем указывается, что с беженцев перестанут брать деньги за подачу заявления на трудоустройство, а также на получение грин-карты - удостоверения личности, подтверждающего право на постоянное жительство в США. Как отмечает телеканал ABC, сейчас первая услуга облагается пошлиной в размере $410, а плата за вторую может достигать $1 225.

По данным газеты The Washington Post, с 17 августа в Соединенные Штаты были эвакуированы более 60 тыс. афганцев из числа тех, кто оказывал в свое время различную помощь американским войскам. 7 октября в Пентагоне сообщили, что правительство США возобновило эвакуацию граждан Афганистана.