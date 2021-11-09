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Представители США и Казахстана заявили о желании укреплять экономические связи двух стран

Представитель Вашингтона на торговых переговорах Кэтрин Тай и министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов обсудили права работников, цифровую торговлю и сельскохозяйственные стандарты

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай и министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов на встрече в Вашингтоне заявили о стремлении укреплять экономические отношения между двумя странами.

"Они выразили общую приверженность укреплению экономических отношений между США и Казахстаном и обсудили ключевые области, представляющие общий интерес, такие как права работников, цифровая торговля, сельскохозяйственные стандарты и содействие торговле", - сказано в пресс-релизе, распространенном в понедельник аппаратом Тай.

Представитель США на торговых переговорах "изложила свое видение инклюзивной, ориентированной на работников торговой политики, которая повышает экономическую безопасность и благосостояние работников в обеих странах", а также подчеркнула приверженность вашингтонской администрации "углублению торговых отношений США с Центральной Азией". Помимо этого, Тай поблагодарила Казахстан за председательство на предстоящей министерской конференции Всемирной торговой организации.

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