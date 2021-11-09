Байден прокомментировал снижение своего рейтинга до рекордно низких показателей

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, комментируя снижение своего рейтинга до рекордно низких показателей, заявил, что не руководствовался результатами социологических опросов, участвуя в предвыборной гонке. Свою позицию он изложил в понедельник в интервью телеканалу WKRC-TV.

Ведущий поинтересовался мнением американского лидера относительно результатов опроса, проведенного совместно газетой USA Today и Саффолкским университетом. Исследование показало, что уровень одобрения американцами деятельности президента опустился до рекордно низкой отметки - 37,8%.

"Результаты опроса, которые я видел у других СМИ перед тем, как зайти [в студию], действительно говорят о снижении моего рейтинга, но соотношение там - 48% [положительно оценивающих деятельность Байдена] к 52%", - отметил Байден. "Поймите, я баллотировался в президенты не из-за опросов общественного мнения", - заявил он. При этом Байден подчеркнул, что ситуация может измениться по мере продвижения в Конгрессе США повестки его администрации, которая окажет "значительное влияние на простых американцев".

Президент США указал, что цифры, полученные в ходе опросов, могут "расти и падать", отметив, что пользуется в данный момент поддержкой "практически такого же числа американцев", как и ряд его предшественников, включая Барака Обаму (2009-2017) и Билла Клинтона (1993-2001). При этом Байден признал, что "огромное число американцев испытывает обеспокоенность" в условиях пандемии коронавируса, энергетического кризиса и безработицы.

Исследование USA Today и Саффолкского университета показало, что отрицательно действия Байдена на посту главы государства оценивают 59% опрошенных, еще 3,2% респондентов воздержались от ответа. 46% участников опроса считают, что президент справляется со своими обязанностями хуже, чем они ожидали. При этом почти 64% респондентов, в числе которых 28% сторонников Демократической партии, выступили против того, чтобы демократ Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.