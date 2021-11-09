МВД Кипра отчиталось о завершении работы по заявкам на получение "золотых паспортов"

НИКОСИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Республики Кипр отчиталось о завершении работы по последним заявкам на получение "золотых паспортов" в рамках уже отмененной программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Об этом, как сообщает на своем сайте газета Cyprus Mail, заявил в понедельник глава МВД Кипра Никос Нурис, отвечая на вопросы членов бюджетного комитета парламента страны.

Ссылаясь на министра, издание сообщает, что из 1 413 прошений соискателей кипрского гражданства, поданных до 1 ноября 2020 года, когда действие программы было прекращено, одобрение получили только 390 заявок, остальные были отвергнуты.

МВД, как пояснил Нурис, рассматривало эти более чем 1,4 тыс. заявок в период между 1 ноября прошлого и 31 июля нынешнего года. 691 запрос касался предоставления паспортов самим иностранным инвесторам, еще 722 - членам их семей.

С августа 2020 года телеканал ‎Al Jazeera развернул информационную кампанию с целью доказать, что власти острова злоупотребляли инвестиционной паспортной программой и предоставляли гражданство лицам с сомнительной репутацией. Скандал вокруг "золотых паспортов" привел к отставке спикера кипрского парламента Димитриса Силлуриса - формально второго лица в государстве, который выразил готовность посодействовать получению кипрского гражданства осужденному китайскому инвестору, о чем свидетельствовал видеоматериал, который телеканал выпустил в эфир 12 октября минувшего года. На следующий день после этого эфира кабинет министров Республики Кипр принял решение прекратить практику выдачи "золотых паспортов", завершив действие программы с 1 ноября 2020 года.

28 января 2021 года в обращении к нации президент республики Никос Анастасиадис заявил, что критики программы преднамеренно умолчали об огромных выгодах, которые она принесла национальной экономике, включая приток капитала и создание новых рабочих мест. Глава государства сказал, что считает действия Al Jazeera ничем иным, как "целенаправленной кампанией искажения и манипулирования общественным мнением", которая была раздута, чтобы очернить его лично и возглавляемое им правительство. В то же время он признал, что в этой программе "наличествовали пробелы и слабые места, особенно с точки зрения механизмов мониторинга и контроля".

Независимая комиссия, созданная для расследования данного скандала, пришла к выводу, что 53% из 6 779 человек, ставших обладателями "золотых паспортов" в период с 2007 по 2020 годы, получили гражданство с теми или иными нарушениями кипрского законодательства. Указанный период полностью или частично охватывал правление не только администрации Анастасиадиса, находящейся у власти с 2013 года, но и его уже покойных предшественников на посту президента Кипра Димитриса Христофиаса (1946-2019) и Тассоса Пападопулоса (1934-2008).