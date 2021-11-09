СМИ: Китай не будет участвовать в проводимой Индией встрече по Афганистану

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноября. /ТАСС/. Китай отказался от участия в Диалоге по вопросам безопасности в Афганистане, который пройдет в Нью-Дели 10 ноября с участием представителей ряда стран региона, в том числе России. Об этом во вторник сообщает газета The Hindu .

По данным ее источников, представитель КНР не сможет участвовать в этой региональной встрече на уровне советников по национальной безопасности или секретарей советов безопасности из-за своего графика, проведения на этой неделе в Пекине пленума ЦК КПК и строгих карантинных правил в Китае из-за коронавируса.

"Мы были заинтересованы в участии Китая в диалоге по Афганистану, - цитирует издание слова источников. - Его главным результатом станет общее понимание угроз, возникающих из-за неопределенной ситуации в Афганистане".

Ранее от участия в делийской встрече по Афганистану отказался глава Агентства национальной безопасности Пакистана Моид Юсуф.

Как сообщил в понедельник МИД Индии, в диалоге по региональной безопасности по Афганистану примут участие Иран, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В ходе встречи будет рассмотрен вопрос о ситуации в сфере региональной безопасности в связи с недавними событиями в Афганистане. Ее участники обсудят меры по решению проблем в области безопасности и оказанию помощи народу Афганистана в содействии миру, безопасности и стабильности, отметило индийское внешнеполитическое ведомство.

"Индия традиционно поддерживает тесные и дружественные связи с народом Афганистана и призывает к принятию согласованных международных мер для решения стоящих перед Афганистаном вопросов в области безопасности и гуманитарных проблем. Предстоящее заседание является шагом в этом направлении", - заявил МИД Индии.