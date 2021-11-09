В Чили депутат растянул речь на заседании по импичменту президента почти на 15 часов

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноября. /ТАСС/. Чилийский депутат Хаиме Наранхо почти 15 часов выступал на заседании парламента по импичменту президента Себастьяна Пиньеры, чтобы его коллега, находившийся на карантине, мог успеть на голосование. Трансляция заседания ведется на канале нижней палаты законодательного органа в YouTube.

Депутат из оппозиционной Социалистической партии начал выступление в 10:24 понедельника (16:24 мск) и закончил в 01:24 вторника (07:24 мск). Как сообщила радиостанция BioBio, депутаты два раза уходили на перерыв на 15 и 20 минут. За время выступления Наранхо дважды осматривал врач.

Перед заседанием депутат сказал BioBio, что у него заготовлена речь на 1 300 страниц, которую он планировал читать не менее 13 часов. Таким образом Наранхо хотел растянуть заседание до вторника, чтобы проголосовать по импичменту Пиньеры смог депутат Джорджо Джексон, который до 9 ноября должен был находиться на карантине из-за контакта с заразившимся коронавирусом. Джексон после наступления полуночи опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись, на которой он сидит за рулем автомобиля и говорит, что выехал к зданию парламента. Его голос может сыграть решающую роль для достижения необходимой поддержки импичмента.

Группа законодателей внесла на рассмотрение парламента вопрос об импичменте Пиньеры из-за подозрений в коррупции на основании документов из "Досье Пандоры" (Pandora Papers). В Палате депутатов инициативу должны поддержать не менее 78 из 155 законодателей. Если сторонникам импичмента Пиньеры удастся набрать это количество голосов, вопрос будут вынесен на обсуждение в Сенате, где для отставки главы государства конституционное обвинение должны поддержать две трети членов верхней палаты.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 октября опубликовал выдержки из документов "Досье Пандоры". Чилийское СМИ Ciper, входящее в ICIJ, на основе этих документов опубликовало статью, в которой говорится, что в декабре 2010 года во время первого президентского срока Пиньеры его семья продала долю в руднике "Доминга" за $152 млн. Часть сделки была проведена на Британских Виргинских островах. По утверждению издания, платеж был разбит на три части, выплата последней из которых зависела от того, объявит ли правительство зону, где расположен рудник, заповедной. Пиньера в ответ на обвинения заявил, что обстоятельства сделки уже были расследованы и суд не нашел состава преступления.