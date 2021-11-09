СМИ: Токио намерен в ноябре начать дискуссию о допустимости ударов по базам противника

ТОКИО, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии собирается в течение нынешнего месяца приступить к изучению вопроса о пересмотре действующей государственной Стратегии обеспечения национальной безопасности с целью включения в нее, в частности, положения о допустимости военных ударов по базам на территории противника в случае чрезвычайных обстоятельств. Об этом сообщила во вторник газета Nikkei со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что дискуссии о пересмотре стратегии будут вестись также между руководством правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и ее партнера по коалиции - центристской партии "Комэйто". Принятие нового документа планируется на период после выборов в верхнюю палату парламента, которые должны пройти летом будущего года.

ЛДП утверждает, что получила одобрение народа на такое изменение Стратегии обеспечения национальной безопасности, поскольку добилась успеха на состоявшихся 31 октября всеобщих выборах в нижнюю палату парламента, где заняла абсолютное большинство мест. В ходе избирательной кампании премьер-министр Фумио Кисида неоднократно призывал к широкому обсуждению вопроса об ударах по базам противника. Он ссылался, в частности, на появление у соседних стран новых военных технологий, включая гиперзвуковые ракеты и ракеты с изменяемой траекторией полета.

Глава правительства также указывал на необходимость изучения вопроса о том, соответствует ли международному праву нанесение превентивных ударов по базам противника в случае чрезвычайных обстоятельств. В настоящее время Япония не имеет баллистических или крылатых ракет большой дальности и только ведет модернизацию двух своих вертолетоносцев с целью превращения их в легкие авианосцы.