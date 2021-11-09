Глава фракции Европарламента выступил за ужесточение санкций против Минска из-за мигрантов

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер считает необходимым ужесточить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения в связи с обострением миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Такое мнение он высказал немецкой газете Bild .

"Реакция ЕС на действия диктатора Лукашенко должна быть единой и решительной. Восточным государствам - членам Евросоюза нужна быстрая и эффективная помощь", - утверждал Вебер. "Необходимо ужесточение санкций против Лукашенко и его окружения," - добавил он.

Сейм Польши соберется 9 ноября на внеочередное заседание из-за миграционного кризиса на границе, где собрались сотни мигрантов. Пока все попытки незаконного пересечения границы Польши удается предотвращать. Вечером в понедельник появились сообщения, что на границе раздаются звуки стрельбы. В Минске заявляют, что выстрелы слышны с польской стороны, в то время как в Варшаве заявляли о возможности стрельбы со стороны Белоруссии.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных переселенцев в страны ЕС, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, доведя их число уже до 12 тыс. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.