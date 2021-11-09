FT: возвращение Ирана в ядерную сделку не является главным приоритетом для Тегерана

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Возвращение Ирана в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в отношении его ядерной программы не является главным приоритетом для Тегерана после избрания президентом Эбрахима Раиси. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к сторонникам жесткого курса, к которым относится новоизбранный президент.

"Проведение ядерных переговоров не является нашим главным приоритетом, поскольку новая стратегия Ирана заключается в том, чтобы больше не рассчитывать на СВПД и не инвестировать в то, что однажды провалилось", - сказал источник издания, отметив, что Иран привержен дипломатии и представит свой список пожеланий, "который США, вероятно, сочтут слишком дорогостоящим и неприемлемым".

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в интересах преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этого соглашения. Его преемник Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть свою страну в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет с Ираном переговоры в Вене о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч. Начало очередного этапа намечено на 29 ноября.