Ереван заявил, что готов открыть эпоху мира в регионе и ждет конструктивных шагов от Баку

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Армения готова сделать практические шаги для преодоления атмосферы вражды с целью открытия эры мирного развития и стабильности в регионе, однако ожидает аналогичных действий со стороны Азербайджана. Об этом во вторник по случаю годовщины прекращения военных действий в Нагорном Карабахе и подписания трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и РФ заявило внешнеполитическое ведомство республики.

"Армения подтверждает свою готовность приложить практические усилия для разрядки ситуации в регионе, постепенного преодоления атмосферы враждебности, установления стабильности в регионе и открытия эры мирного развития. В то же время, для эффективности процесса необходимо, чтобы Азербайджан занял конструктивную позицию, отказавшись от своей политики антиармянства, агрессивной риторики", - отмечается в сообщении.

В МИД Армении подчеркнули, что Азербайджан продолжает нарушать положения трехстороннего заявления, "удерживая в заложниках многих армянских военнопленных, заложников и других задержанных, что является грубым нарушением не только трехстороннего заявления, но и международного гуманитарного права".

"Нарушения режима прекращения огня ВС Азербайджана являются регулярными и сопровождаются не только нанесением ударов по позициям ВС Армении и армии обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика), но также по мирным поселениям и жителям, что приводит к человеческим и материальным убыткам", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Коридора не будет

МИД Армении также отмечает, что "умышленно искажая и произвольно комментируя положения заявлений от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года, Азербайджан распространяет идею так называемого коридора, угрожает применить силу, что не только противоречит данным заявлениям, но также подрывает усилия по снижению напряженности в регионе".

"Утверждение Азербайджана о том, что не только нагорнокарабахский конфликт, но и Нагорный Карабах больше не существуют на международной арене в результате войны, также является нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября, поскольку в трехстороннем заявлении Нагорный Карабах представлен как территориальная единица", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В заявлении также указывается, что всеобъемлющее урегулирование конфликта возможно только путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, что "подразумевает уточнение статуса Арцаха, обеспечение безопасного возвращения перемещенных арцахских армян в свои дома на всей территории Арцаха, реализацию право народа Арцаха на свободную и достойную жизнь, на равенство народов и право на самоопределение".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. После полутора месяцев боев 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.