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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Погранохрана Польши: пограничники периодически слышат выстрелы на границе

Пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович заявила, что охрана зафиксировала рост числа белорусских военных в районе скопления мигрантов
Пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович Ирина Полина/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович
© Ирина Полина/ТАСС

БЕЛОСТОК /Польша/, 9 ноября. /ТАСС/. Пограничная охрана Польши предотвратила массовую попытку нелегального пересечения польско-белорусской границы агрессивно настроенной группой мигрантов. Как заявила, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге во вторник, пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович, сотрудники службы периодически слышат выстрелы.

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"Мы периодически слышим выстрелы, но у меня нет информации о каком-то конкретном событии, конкретной ситуации", - сказала она. "Каждый день мы слышим выстрелы на белорусской стороне", - добавила представитель погранохраны.

Зданович отказалась отвечать на вопрос, какие спецсредства используют польские силовые структуры на границе. "По понятным причинам я не буду говорить о тех средствах, которые мы используем для противодействия нелегальному пересечению границы, но мы используем все возможности, чтобы охранять границу и чтобы она нелегально не пересекалась", - указала она.

Также пресс-секретарь заявила, что пограничная охрана Польши зафиксировала рост числа белорусских военных в районе скопления мигрантов. "Мы наблюдаем за ситуацией с воздуха. Мы видим там [на белорусской стороне] солдат, их становится все больше", - сказала она. "Мы видим все больше солдат, которые находятся там, чтобы контролировать [ситуацию], направлять этих людей, которые находятся на границе, и руководить ими", - добавила она.

"В район этого места свозятся журналисты, которые записывают всю эту ситуацию, которые с точки зрения пропаганды представляют это все местным жителям", - утверждает представительница погранохраны.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на польско-белорусской границе стреляют.

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