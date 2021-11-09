Глава МИД Венесуэлы сообщил Лаврову о желании Каракаса участвовать в деятельности ЕАЭС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсиа сообщил, что на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве обозначил желание Каракаса участвовать в деятельности ЕАЭС.

"Я говорил с министром [иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым о нашем интересе участвовать в деятельности ЕАЭС, Венесуэла хочет присутствовать, хочет знать, что здесь происходит. И мы ищем возможности извлечь пользу и для всех стран, которые являются участниками этой организации, и для Венесуэлы", - сказал он во вторник на встрече, организованной дискуссионным клубом "Валдай".