{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Венесуэлы сообщил Лаврову о желании Каракаса участвовать в деятельности ЕАЭС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсиа сообщил, что на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве обозначил желание Каракаса участвовать в деятельности ЕАЭС.

"Я говорил с министром [иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым о нашем интересе участвовать в деятельности ЕАЭС, Венесуэла хочет присутствовать, хочет знать, что здесь происходит. И мы ищем возможности извлечь пользу и для всех стран, которые являются участниками этой организации, и для Венесуэлы", - сказал он во вторник на встрече, организованной дискуссионным клубом "Валдай".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссия
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Мезенцев: Белоруссия профессионально отвечает на события на границе с Польшей
Госсекретарь напомнил о принятой Высшим госсоветом Союзного государства Концепции миграционной политики: "Она определит направления деятельности министерств внутренних дел, органов безопасности, пограничных служб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий, обусловленных возрастанием миграционных потоков"
Читать полностью