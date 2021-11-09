В Ватикане призвали ЕС принять ответственность за мигрантов на границе с Белоруссией

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза должны принять ответственность за мигрантов и беженцев, скопившихся на границе Белоруссии с Польшей и Литвой, и проявить гуманное отношение к ним. Об этом заявил во вторник секретарь Святого престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я хочу сказать, что сейчас мы видим кризис на польско-белорусской и литовско-белорусской границах. Наша позиция состоит в том, что мы призываем власти по всей Европе принять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев. Мы призываем все стороны принять на себя ответственность и решить этот очень серьезный гуманитарный кризис. Что касается позиции церкви, мы знаем, что, например, в Польше церковь критикует подход правительства к этому вопросу и пытается призвать власти к более гуманному и гибкому подходу", - отметил он.

"Я призываю всех смотреть на эту ситуацию не в численном отношении, а <...> с точки зрения судеб людей, таких же, как мы, которые столкнулись с очень серьезной ситуацией. Безусловно, есть те, кто несет ответственность за развитие этой ситуации, и они должны взять на себя свою часть ответственности", - добавил Галлахер.

В понедельник несколько тысяч мигрантов подошли к польской границе. Некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки, сотрудники польских силовых структур применили слезоточивый газ. С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних.

На литовско-белорусской границе с начала года задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции.