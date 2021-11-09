Мезенцев: Белоруссия профессионально отвечает на события на границе с Польшей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Белорусские власти профессионально справляются с ситуацией на границе с Польшей. Об этом заявил во вторник ТАСС госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Минск выдержанно и профессионально отвечает на последние события на границе Беларуси и Евросоюза", - сказал он и подчеркнул, что ранее высказал такую позицию на заседании Высшего госсовета Союзного государства 4 ноября.

"Полагаю, что готовность представителей польских властей к диалогу с белорусской стороной по столь острой миграционной теме принципиально более значима и должна куда более способствовать решению проблемы, чем наращивание по инициативе из Варшавы силового контингента на границе с Беларусью", - добавил Мезенцев.

Госсекретарь также напомнил о принятой Высшим госсоветом Союзного государства Концепции миграционной политики: "Она определит направления деятельности министерств внутренних дел, органов безопасности, пограничных служб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий, обусловленных возрастанием миграционных потоков".

В понедельник несколько тысяч мигрантов подошли со стороны территории Белоруссии к польской границе. Некоторые из них совершили попытку попасть в Польшу, сломав заграждение из колючей проволоки. С польской стороны границы им противодействовали представители полиции с щитами в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. Мигранты разбили у границы лагерь. По разным оценкам, в непосредственной близости от польской границы находятся до 2 тыс. человек. Власти Польши ожидают, что они могут предпринять новые попытки силового пересечения границы.