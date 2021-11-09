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В Чили депутаты поддержали импичмент президента

Теперь инициатива переходит на рассмотрение в Сенат
Президент Чили Себастьян Пиньера Sean Gallup/Getty Images
Описание
Президент Чили Себастьян Пиньера
© Sean Gallup/Getty Images

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 ноября. /ТАСС/. Палата депутатов чилийского парламента проголосовала за импичмент президента Себастьяна Пиньеры, окончательное решение по которому теперь должен принять Сенат. Трансляция заседания, на котором обсуждалась инициатива, велась на канале нижней палаты законодательного органа в YouTube.

За предъявление Пиньере конституционного обвинения из-за подозрений в коррупции на основании документов из "Досье Пандоры" проголосовали 78 депутатов - необходимый минимум для поддержки предложения об отставке президента. Против проголосовали 67 законодателей, трое воздержались.

Президентский срок Пиньеры заканчивается 11 марта 2022 года. 21 ноября в стране пройдут выборы нового главы государства.

Теги
Пиньера, СебастьянЧили
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