"Расколоть мир на своих и чужих". Зачем США понадобился "Саммит за демократию"

Америка готовится спасти мир от "скатывания к авторитаризму". Для этого Вашингтон проведет "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены. Мероприятие пройдет 9–10 декабря в режиме видеоконференции. Рассказываем, что известно об этом саммите и зачем он нужен.
Как отмечают в Белом доме, встреча должна стать началом глобальной кооперации между демократическими государствами.
"Задача нашего времени — продемонстрировать, что демократии могут приносить пользу, улучшая жизнь своего народа и решая самые серьезные проблемы, стоящие перед миром в целом", — говорится в анонсе события.
Ожидается, что через год после декабрьской встречи участники мероприятия соберутся уже лично, чтобы обсудить прогресс по достигнутым договоренностям.
Зачем нужен этот саммит
Пока "Саммит за демократию" выглядит скорее как часть внешнеполитического пиара США. Этим мероприятием Америка как бы пытается закрепить за собой статус самой эффективной в мире политической модели. Также это личная инициатива Джо Байдена, призванная показать, что США вернулись после четырех лет внутренних распрей. Причем вернулись в качестве лидера "свободного мира".
О планах расширить участие Вашингтона в международных делах Байден говорил еще в феврале, во время выступления в Госдепе, посвященного мировой политике. Однако его первые "достижения" на этом отрезке провалились.
Хаотичный выход из Афганистана, а позже сдача страны талибам (запрещенное в РФ движение "Талибан") омрачили триумфальное возвращение Вашингтона. Поэтому Белому дому понадобилась новая глобальная повестка. Фактически речь идет о плохо завуалированном противостоянии России и Китаю, чье руководство в Белом доме обвиняют в авторитаризме.
"Американское руководство должно принять вызовы авторитаризма, включая растущие амбиции Китая, желающего соперничать с Соединенными Штатами, и решимость России подорвать нашу демократию и нанести ей ущерб. Мы должны держать удар", — отмечал президент в феврале.
Кого пригласят на встречу
Предварительный список приглашенных стран опубликовала газета Politico, ссылаясь на свой источник в Вашингтоне. Из него следует, что на саммит соберутся как "зрелые демократии", такие как Франция и Швеция, так и государства, где к демократии бывают вопросы, например Филиппины и Польша. Еще больше вопросов к появлению в числе приглашенных Пакистана, Мальдив и Демократической Республики Конго. Особенно странно на их фоне выглядит отсутствие приглашения у Венгрии.
Из Азии на саммит пригласили Японию, Индонезию, Корею, но не позвали Таиланд и Вьетнам. С Ближнего Востока — Ирак и Израиль, но не Египет и Турцию. Также в списке нет России и Китая, которых скорее представляют как "антагонистов" саммита. При этом среди приглашенных оказались Украина и Тайвань.
Подборка участников в целом говорит о том, что на саммите рады в первую очередь лояльным и удобным для США партнерам. Тех, кто способен как-то возражать политике Вашингтона, в предварительном списке нет.
Согласно информации зарубежных СМИ, Белый дом не выдвигает никаких предварительных условий участия, но призывает гостей ответственно отнестись к своей работе на саммите.
Повестка мероприятия
Отмечается, что на предстоящем саммите рассмотрят три принципиальные темы: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, уважение прав человека. О чем еще намерены говорить делегаты — пока неясно. Несмотря на то что до мероприятия остается совсем мало времени, многие его детали все еще конфиденциальны.
"Одна из пока что еще расплывчатых инициатив, которую обсуждает команда Байдена, — это международный альянс по продвижению свободы интернета", — отмечает Politico со ссылкой на внутренние документы. Речь о том, чтобы не позволить авторитарным режимам превратить интернет в оружие государственного контроля.
В рамках возможного создания "Альянса за будущее интернета" его участники могут взять на себя обязательства по увеличению расходов на программы медиаграмотности или введение экспортного контроля за технологиями двойного назначения. Из этого следует, что повестка саммита будет гораздо шире, чем обсуждение честных выборов и спасение "открывающихся" демократий.
При этом вопросом остается, насколько участники встречи будут готовы брать на себя какие-либо обязательства. Ведь любая демократическая страна должна получить для этого одобрение своих законодателей и парламентов. То же самое касается и США, где Джо Байден сам продолжает борьбу с Конгрессом, пытаясь протолкнуть свои инициативы.
Критика саммита
Некоторые правозащитники недовольны, что вопросы демократии будут обсуждать в основном на политическом, а не общественном уровне. Учитывая, что значимую часть всего саммита займут трехминутные выступления приглашенных лидеров стран, времени для активистов остается немного.
"Очень жаль, что декабрьское мероприятие не будет более инклюзивным", — заявила Сара Репуччи, высокопоставленный член Freedom House, организации, которая отслеживает состояние демократий во всем мире.
Она также добавила, что проведение саммита важно, по крайней мере, для того, чтобы послать сигнал "воодушевленным авторитарным государствам". По ее мнению, "демократиям нужно подавать положительный пример и объединяться, потому что диктатуры объединяются".
В Москве формат саммита назвали сегрегационным. Так глава МИД РФ Сергей Лавров назвал мероприятие "попыткой принизить значение ООН".
"Кто такие демократии, определять они будут сами, гостей пригласят сами", — добавил министр.
Лавров отметил, что эта "инициатива в духе холодной войны" станет движением в сторону раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих".
"Запад хотел бы исключить из процесса выработки глобальных решений тех, кто имеет свою собственную, иную точку зрения", — резюмировал министр.
Лидер свободного мира?
В октябре, когда из-за партийных разногласий США фактически оказались на пороге дефолта, президент Джо Байден призвал страну доказать эффективность ее модели.
"Нас [США] оценивают не только в плане нашей мощи и нашей надежности, учитывая размер наших вооруженных сил или физической силы, которой мы обладаем, но также в плане того, можем мы функционировать или нет".
При этом события последних лет говорят о том, что в самих США тоже назрел кризис демократии. Два импичмента избранного экс-президента Трампа, его блокировка в Twitter, споры из-за результатов президентских выборов, почтовое голосование, штурм Капитолия, призывы реформировать и расформировать полицию, увольнения людей из-за нежелания делать прививки — вот лишь самые громкие примеры того, где американская демократия оказалась бессильна.
Возможно, декабрьский саммит поможет Вашингтону не только собрать все удобные для него демократии, но и выработать полезную стратегию для улучшения своей.
Дмитрий Беляев