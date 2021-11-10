"Расколоть мир на своих и чужих". Зачем США понадобился "Саммит за демократию"

Америка готовится спасти мир от "скатывания к авторитаризму". Для этого Вашингтон проведет "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены. Мероприятие пройдет 9–10 декабря в режиме видеоконференции. Рассказываем, что известно об этом саммите и зачем он нужен.

Как отмечают в Белом доме, встреча должна стать началом глобальной кооперации между демократическими государствами.

"Задача нашего времени — продемонстрировать, что демократии могут приносить пользу, улучшая жизнь своего народа и решая самые серьезные проблемы, стоящие перед миром в целом", — говорится в анонсе события.

Ожидается, что через год после декабрьской встречи участники мероприятия соберутся уже лично, чтобы обсудить прогресс по достигнутым договоренностям.

Зачем нужен этот саммит

Пока "Саммит за демократию" выглядит скорее как часть внешнеполитического пиара США. Этим мероприятием Америка как бы пытается закрепить за собой статус самой эффективной в мире политической модели. Также это личная инициатива Джо Байдена, призванная показать, что США вернулись после четырех лет внутренних распрей. Причем вернулись в качестве лидера "свободного мира".

О планах расширить участие Вашингтона в международных делах Байден говорил еще в феврале, во время выступления в Госдепе, посвященного мировой политике. Однако его первые "достижения" на этом отрезке провалились.

Хаотичный выход из Афганистана, а позже сдача страны талибам (запрещенное в РФ движение "Талибан") омрачили триумфальное возвращение Вашингтона. Поэтому Белому дому понадобилась новая глобальная повестка. Фактически речь идет о плохо завуалированном противостоянии России и Китаю, чье руководство в Белом доме обвиняют в авторитаризме.

"Американское руководство должно принять вызовы авторитаризма, включая растущие амбиции Китая, желающего соперничать с Соединенными Штатами, и решимость России подорвать нашу демократию и нанести ей ущерб. Мы должны держать удар", — отмечал президент в феврале.

Кого пригласят на встречу

Предварительный список приглашенных стран опубликовала газета Politico, ссылаясь на свой источник в Вашингтоне. Из него следует, что на саммит соберутся как "зрелые демократии", такие как Франция и Швеция, так и государства, где к демократии бывают вопросы, например Филиппины и Польша. Еще больше вопросов к появлению в числе приглашенных Пакистана, Мальдив и Демократической Республики Конго. Особенно странно на их фоне выглядит отсутствие приглашения у Венгрии.