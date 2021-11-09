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Белый дом сообщил, какие темы директор ЦРУ обсуждал в Москве

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс обсуждал в Москве с представителями российских властей в том числе вопросы кибербезопасности, необходимости борьбы с преступниками в этой сфере. Об этом сообщила во вторник заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге для журналистов.

"Директор [ЦРУ] Бернс обсудил [в Москве] ряд тем, включая кибербезопасность, в контексте наших продолжающихся консультаций с Россией о необходимости для России бороться с вредоносными вирусами-вымогателями, которые исходят с ее территории", - отметила она.

США и РФ откровенно и профессионально обсуждают вопросы кибербезопасности, Вашингтон делится информацией, сообщил Белый дом.

США изучают возможность контроля над вооружениями в киберпространстве с учетом его отличий от обычной военной сферы, отметил Белый дом.

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