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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Лукашенко назвал шантажом переброску Польшей танков на границу с Белоруссией

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал шантажом действия Польши, перебросившей танки "Леопард" на польско-белорусскую границу, где в последнее время обострился кризис в связи с попытками нелегальных мигрантов проникнуть на территорию ЕС.

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"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами"? Вы меня извините. Мы с вами люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью, и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", - сказал Александр Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона", выдержки из которого опубликовало во вторник агентство БелТА.

"В современном мире браться за оружие - это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь. И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались, отсюда все начиналось. Что, история ничему не учит?", - сказал белорусский президент.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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