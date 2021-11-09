Лукашенко назвал шантажом переброску Польшей танков на границу с Белоруссией

"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами"? Вы меня извините. Мы с вами люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью, и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", - сказал Александр Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона", выдержки из которого опубликовало во вторник агентство БелТА.

"В современном мире браться за оружие - это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь. И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались, отсюда все начиналось. Что, история ничему не учит?", - сказал белорусский президент.