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СМИ: президент Чехии поручил провести переговоры о формировании нового правительства

ПРАГА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан поручил председателю Гражданской демократической партии Петру Фиале провести переговоры о формировании нового правительства по итогам выборов в Палату депутатов. Об этом во вторник сообщила газета Mladá fronta DNES.

"Уважаемый господин председатель, по итогам результатов выборов в Палату депутатов поручаю вам провести переговоры с представителями политических партий, представленных в Палате депутатов, с целью создания нового правительства", - цитирует издание обращение главы государства.

Теги
Земан, МилошЧехия
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