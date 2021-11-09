Минобороны Китая направило военные силы для патрулирования Тайваньского пролива

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны КНР направило во вторник военные силы для организации боевого патрулирования Тайваньского пролива из-за визита делегации конгрессменов США на Тайвань. Как говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), эта мера обусловлена "ошибочными действиями определенной страны".

"Восточное командование направит войска для организации совместного боевого патрулирования в направлении Тайваньского пролива, что позволит повысить боеспособность и потенциал совместных действий различных родов и видов войск", - говорится в документе.

"Тайвань является частью территории Китая. Эти операции направлены против ошибочных действий и заявлений определенной страны по тайваньскому вопросу и выступающих за независимость Тайваня сил", - отмечается в заявлении.

"Эта мера необходима для защиты государственного суверенитета", - подчеркивается в сообщении командования. Как отмечается в заявлении, НОАК будет предпринимать все необходимые действия для защиты мира и стабильности в Тайваньском проливе, предотвращения провокаций в этом регионе, а также для отстаивания национального суверенитета и территориальной целостности.

Визит конгрессменов на Тайвань

Как сообщило центральное информационное агентство Тайваня, американский военный транспортный самолет C-40 прибыл в Тайбэй во вторник вечером. На его борту прилетела группа сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса США. По данным агентства, внешнеполитическое ведомство острова подтвердило факт прибытия американской делегации, однако отказалось сообщить другие детали о визите. Как отметил представитель ведомства, соответствующая информация по договоренности сторон будет оглашена позже.

Министерство обороны КНР выразило решительный протест США из-за визита конгрессменов и призвало Вашингтон прекратить провокационные действия в регионе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.