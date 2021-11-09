Экс-премьер Украины предложил построить "стену" на границе с Белоруссией

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о необходимости строительства "стены" не только на границе с Россией, но и с Белоруссией.

"Ситуация на польской границе - это ответ, зачем нам масштабная защитная инфраструктура на границе с Россией <...> Теперь видно, зачем "стена" <...> Нам нужно обеспечить такую же инфраструктуру на границе с Беларусью", - написал Яценюк во вторник в Facebook.

По его мнению, сейчас первым пунктом в повестке дня Совета нацбезопасности и обороны должна стать ситуация в Белоруссии и на польско-белорусской границе. "Президент Украины должен задать вопрос об участии представителей Украины в консультациях с НАТО и ЕС о координации действий", - считает экс-премьер.

В последние дни на территории Белоруссии скопилось несколько тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, пытающихся попасть в Евросоюз. Около трех тысяч человек подошли в понедельник к границе с Польшей и обустроили там лагерь. Некоторые из них попытались демонтировать заграждение из колючей проволоки, сотрудники польских силовых структур применили слезоточивый газ. Ранее во вторник посол Украины в Польше Андрей Дещица высказал опасения, что беженцы, не получив возможности пересечь границу с Польшей, попытаются прорваться в Европу через Украину.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, не допуская туда посторонних. На Западе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой за объявленные санкции против Белоруссии.

Многолетнее обустройство границы

Еще в 2014 году премьер-министр Украины Арсений Яценюк представил проект "Стена" как линию фортификационных сооружений на границе с Россией протяженностью 2 тыс. км. Планировалось, что работы будут завершены за шесть месяцев, однако сроки продлили сначала до 2018 года, затем - до 2021, а теперь - до 2025 года.

Изначально стоимость проекта составляла около $143 млн. В марте 2016 года стало известно о хищении при реализации проекта $623 тыс. В 2017 году были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме.

В мае этого года глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что в рамках проекта "Стена" на границе с Россией обустроено около 400 км противотанковых рвов, 330 км рокадной дороги, установлено 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора. По его словам, работы по обустройству завершаются в Харьковской области, продолжаются в Черниговской области и готовятся в Сумской.

В октябре глава МВД Денис Монастырский сообщил, что Украина планирует в течение 2022-2023 годов на обустройство госграницы с Россией и Белоруссией направить 17 млрд гривен (около $630 млн).

Протяженность границы Украины с Россией по суше - 1 974 км, из них 409 км на территории Донецкой и Луганской областей Киев не контролирует. Протяженность белорусско-украинской границы составляет около 1084 км.