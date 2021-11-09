Лукашенко заявил, что транзит мигрантов обеспечивают мафиозные структуры в ЕС

"Едут люди, идут на границу. Вот они вчера, это впервые было, около 2 тыс., а может, чуть больше, сконцентрировались в разных местах - в Минске, в лесах, их подвезли туда, сказал Лукашенко во вторник в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко, фрагмент интервью приводит агентство БелТА.

По его словам, этот транзит обеспечивают люди. "В самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, и там их принимают уже свои - поляки, немцы, украинцы. И все за деньги", - сказал глава государства. По его словам, белорусские власти эту цепочку полностью отслеживают. "Те, кто в Польше, а их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они. Там не было белорусов, и всего два россиянина, - отметил Лукашенко. - А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, - это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы". По его словам, создана "своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит".

"У них уже там в Германии, Франции, других государствах эти ячейки созданы. Они позвонили друг другу - приезжайте, мы вас примем. Там уже их ждут", - сказал Лукашенко. При этом он отметил, что мигранты не едут "в пустое место", а конкретно к тем людям, которые их ждут в Германии. "У кого-то родственники, друзья, еще кто-то. Если кто-то думает, что они просто одуревшие бегут за тысячи километров, - это глупость. Все это четко организовано, а Беларусь только этап в этом", - указал белорусский лидер.