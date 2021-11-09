В Польше заявили, что безопасность границы впервые за 30 лет подверглась жесткой атаке

ВАРШАВА, 9 ноября. /ТАСС/. Безопасность польской границы подверглась жесткой атаке впервые за 30 лет. Об этом заявил во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на посвященном ситуации на польско-белорусской границе внеочередном заседании Сейма (нижней палаты парламента).

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Нужно подчеркнуть, что безопасность нашей восточной границы очень жестоко нарушается. Это исключительная ситуация, первая за 30 лет, когда мы можем сказать, что безопасность и целостность наших границ так жестко атакуется", - отметил он и подчеркнул, что цель этой атаки - создание хаоса в ЕС, дестабилизации ситуации.

По утверждению Моравецкого, текущие события на польско-белорусской границе - часть политики России, которая якобы управляет действиями белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Мы убеждены, что эти операции на восточной границе Польши являются частью широкой скоординированной операции, атаки войны нового типа, в которой люди используются как живые щиты", - добавил глава польского правительства.

По его утверждению, белорусские власти намеренно стянули в свою страну тысячи мигрантов, заставив их массово отправиться на границу ЕС. Как считает премьер, "Лукашенко несет ответственность за то, чтобы они вернулись в свои страны".

Премьер Польши призвал граждан быть сильными и готовыми противостоять событиям, о которых известно и которые станут неожиданностью. "Нужно принимать во внимание возможность того, что мы сегодня не можем себе представить", - добавил он. "Это, возможно, поворотный момент в польской истории", - резюмировал глава польского правительства.