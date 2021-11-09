В Польше заявили, что безопасность границы впервые за 30 лет подверглась жесткой атаке

ВАРШАВА, 9 ноября. /ТАСС/. Безопасность польской границы подверглась жесткой атаке впервые за 30 лет. Об этом заявил во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на посвященном ситуации на польско-белорусской границе внеочередном заседании Сейма (нижней палаты парламента).
"Нужно подчеркнуть, что безопасность нашей восточной границы очень жестоко нарушается. Это исключительная ситуация, первая за 30 лет, когда мы можем сказать, что безопасность и целостность наших границ так жестко атакуется", - отметил он и подчеркнул, что цель этой атаки - создание хаоса в ЕС, дестабилизации ситуации.
По утверждению Моравецкого, текущие события на польско-белорусской границе - часть политики России, которая якобы управляет действиями белорусского лидера Александра Лукашенко.
"Мы убеждены, что эти операции на восточной границе Польши являются частью широкой скоординированной операции, атаки войны нового типа, в которой люди используются как живые щиты", - добавил глава польского правительства.
По его утверждению, белорусские власти намеренно стянули в свою страну тысячи мигрантов, заставив их массово отправиться на границу ЕС. Как считает премьер, "Лукашенко несет ответственность за то, чтобы они вернулись в свои страны".
Премьер Польши призвал граждан быть сильными и готовыми противостоять событиям, о которых известно и которые станут неожиданностью. "Нужно принимать во внимание возможность того, что мы сегодня не можем себе представить", - добавил он. "Это, возможно, поворотный момент в польской истории", - резюмировал глава польского правительства.