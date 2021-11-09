Сейм Литвы утвердил введение в приграничных с Белоруссией районах чрезвычайного положения

ВИЛЬНЮС, 9 ноября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы утвердил введение в приграничных с Белоруссией районах режима чрезвычайного положения в связи с обострением положения с нелегальной миграцией из стран Азии и Африки через соседнюю Белоруссию. На пленарном заседании во вторник соответствующее предложение правительства поддержали 122 депутата при одном проголосовавшем против.

"Средства по борьбе с нелегальной миграцией, которые до сих пор были в распоряжении правительства, в условиях роста интенсивности гибридных атак на Польшу, что угрожает и спокойствию Литвы, уже недостаточны, - сказала при обсуждении вопроса спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. - Поэтому введение режима чрезвычайного положения является насущной необходимостью".

Чрезвычайное положение будет действовать с полуночи 10 ноября в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории страны, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в Литву через Белоруссию. В районы действия чрезвычайного положения въезд будет возможен по специальным пропускам, запрещается проведение собраний. Нелегальные мигранты, размещенные в центрах приема, не смогут пользоваться средствами электронной связи и интернетом, исключение сделано для обращений в официальные инстанции.

Режим чрезвычайного положения вводится на один месяц.