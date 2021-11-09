В Киргизии уволены ректор университета и чиновник за вмешательство в предвыборный процесс

БИШКЕК, 9 ноября. /ТАСС/. Несколько должностных лиц Киргизии были уволены или получили выговор за участие в предвыборных процессах. Об этом заявил во вторник в Бишкеке глава кабинета министров республики Акылбек Жапаров.

"В течение 10 дней с момента начала агитационной кампании в связи с нарушениями избирательного законодательства приняты решения уволить ректора Ошского государственного университета Кудайберди Кожобекова, а также декана одного из факультетов и троих преподавателей данного вуза", - сказал он.

Кроме того, по его словам, уволен глава Лейлекского района Баткенской области и объявлен выговор министру образования и науки Болотбеку Купешеву. "Продолжается реализация комплекса мер по организации честных, справедливых и прозрачных выборов, а также предотвращению использования административного ресурса", - отметил Жапаров.

По данным главы кабмина, в МВД и Центризбирком республики в настоящее время поступили 59 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

"Вам не нужно участвовать в агитационных мероприятиях. Выполняйте свои прямые должностные обязательства. Ваша задача - обеспечить условия для проведения выборов. Вы можете выразить свою гражданскую позицию путем голосования в день выборов. На данный момент не вмешивайтесь в выборный процесс", - призвал Жапаров чиновников.

Выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября. Впервые за 10 лет они пройдут по смешанной системе: 54 законодателя будут избраны по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В предыдущие годы депутатский корпус формировался исключительно по партийному признаку.