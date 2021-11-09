Лукашенко ожидает в скором времени еще больший наплыв мигрантов из Афганистана

"Американцы их тоже позвали, но приказали Европе и Центральной Азии [принять их у себя]. Правда, центральноазиатские республики сказали: "извините". Куда они пойдут? Они пойдут в Европу", - сказал Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко, фрагмент которого приводит во вторник агентство БелТА.

По его словам, мигранты из Афганистана дошли до Белоруссии через центральноазиатские республики, через Россию. "И не только этим маршрутом, они идут и через Украину, но Украина у них [у Запада] "своя", они пока помалкивают, - заметил президент. - Беларусь - чужая, надо молотить, а тем более у Лукашенко Путин за спиной стоит <…>, а миграционная эта волна - это гибридная война Лукашенко, поддерживаемая Путиным (по мнению Запада - прим. ТАСС)".

Миграционный кризис на границе Белоруссии c Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.