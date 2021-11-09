Асад впервые за 10 лет встретился с главой МИД ОАЭ

БЕЙРУТ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Абдаллу бен Заида Аль Нахайяна и сопровождающую его делегацию. Об этом сообщило во вторник сирийское агентство SANA.

По его данным, в ходе встречи стороны обсудили "двусторонние отношения между двумя братскими странами, развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес, и активизацию усилий по определению новых горизонтов этого сотрудничества, особенно в жизненно важных секторах, с целью укрепления инвестиционного партнерства".

Асад, как отмечает агентство, указал на "тесные братские отношения", которые сложились между Дамаском и Абу-Даби со времен покойного шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, а также высоко оценил "объективную и правильную позицию", занятую ОАЭ, подчеркнув, что это государство "всегда стояло на стороне сирийского народа".

Ранее ливанский телеканал Al Jadeed проинформировал, что глава внешнеполитического ведомства ОАЭ прибыл в сирийскую столицу. В свою очередь иорданское агентство Аммон назвало его приезд "первым официальным визитом высокопоставленного представителя этой страны в Сирию за последние 10 лет".