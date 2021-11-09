Лавров и Шойгу встретятся с французскими коллегами в Париже 12 ноября

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел и главы оборонных ведомств России и Франции проведут двустороннюю встречу на полях международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба французского дипломатического ведомства.

"В кулуарах Международной конференции по Ливии министр по делам Европы и иностранных дел [Жан-Ив Ле Дриан] и министр вооруженных сил Франции [Флоранс Парли] примут своих российских коллег, министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в Париже 12 ноября в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.