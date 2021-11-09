Президент Литвы считает применение оружия против нелегальных мигрантов крайним средством

ВИЛЬНЮС, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает крайним средством применение оружия против нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, пытающихся проникнуть в его страну через Белоруссию. Он надеется, что к такому исключительному средству прибегать не придется. Об этом глава государства заявил во вторник в эфире национального телевидения LRT.

"Формы реагирования при охране границ должны быть адекватными по отношению к людям, которые оказались в незавидном положении, не угрожать их здоровью и жизни, - сказал он. - Применение оружия является абсолютно крайней мерой, к которой, надеюсь, прибегать не придется".

По словам Науседы, Литва ранее столкнулась примерно с тем же, что сейчас происходит на польско-белорусской границе. "Польша сконцентрировала там значительные силы, какие мы выставить наверняка не смогли бы", - отметил президент.

Сейм (парламент) Литвы ввел с 10 ноября в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения. Он будет действовать в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории страны, а также в местах размещения нелегальных мигрантов. В районы действия чрезвычайного положения въезд будет возможен по специальным пропускам, запрещается проведение собраний. Нелегальные мигранты, размещенные в центрах приема, не смогут пользоваться средствами электронной связи и интернетом, исключение сделано для обращений в официальные инстанции. Режим чрезвычайного положения вводится на один месяц.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции.