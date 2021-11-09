Reuters: ЕС намерен ввести санкции против 30 юридических и физических лиц Белоруссии

ТАСС, 9 ноября. Евросоюз может в ближайшее время ввести санкции в отношении порядка 30 белорусских физических и юридических лиц. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

По их данным, в черный список могут попасть глава МИД Владимир Макей и другие официальные лица, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за миграционный кризис на границах республики со странами сообщества. Согласно информации агентства, ограничительные меры коснутся предприятий в сфере перестрахования, в частности Белорусской национальной перестраховочной организации, а также компании "Белавиа".

Решение о новых рестрикциях может быть принято уже на следующей неделе.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.

К настоящему моменту ЕС ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых подпали 166 физических и 15 юридических лиц.