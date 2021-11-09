В ДНР заявили, что Киев нагнетает ситуацию в Донбассе для перехода к боевым действиям

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Действия Украины на переговорной площадке и на линии соприкосновения направлены на обострение ситуации в Донбассе. Представители Киева пытаются перейти к силовым методам решения конфликта, заявил во вторник представитель Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Никоноров.

"Украина всеми мыслимыми и немыслимыми способами уходит от решения вопросов, подогревая тем самым целенаправленное нагнетание обстановки на линии соприкосновения для провокации к переходу к военным методам решения конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) по итогам заседания подгруппы по безопасности.

По словам Никонорова, украинская делегация на переговорах не способна ни внести конструктивные предложения, ни обсуждать по существу главные вопросы повестки, поэтому представители Киева в ходе заседания пытаются лишь "увести переговоры в пустые или второстепенные вопросы, обсуждать все что угодно, только не действенные механизмы снижения уровня эскалации". При этом, напомнил Никоноров, позиции украинской стороны по всем договоренностям "полностью обесценены" после захвата киевскими силовиками представителя Луганской народной республики (ЛНР) в СЦКК. "Освобождение представителя ЛНР в СЦКК является "красной линией", до момента его освобождения никакие предложения и позиции Украины не могут восприниматься нами хоть сколько-нибудь серьезно, так как украинская сторона абсолютно не способна нести ответственность за свои действия, которые прямо противоречат подписанным ею документам", - подчеркнул он.

Представитель ДНР также отметил деградацию ситуации на линии соприкосновения в связи с усилением целенаправленных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, критически возросли случаи применения украинской стороной ударных беспилотников и тяжелой артиллерии. "На этом фоне подливают масло в огонь милитаристские заявления официальных лиц в украинских СМИ о готовности ВСУ захватить республики. Расцениваем это как "прощупывание почвы" на предмет реакции со стороны стран-гарантов Минских соглашений и посредника ОБСЕ на такие откровенно провокационные действия. В этом контексте нас возмущает абсолютно невнятная позиция миссии [ОБСЕ], а также отсутствие реальных действий, кроме публичных осуждений со стороны Франции и Германии", - добавил Никоноров.

На фоне того, что Киев продолжает нарушать режим прекращения огня и удерживать офицера ЛНР, представители республик Донбасса предложили украинской стороне провести зеркальные разбирательства по всем фактам нарушений и привлечь к ответственности виновных, как это предусмотрено дополнительными мерами по контролю за перемирием.

Обострение ситуации в Донбассе

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Однако с конца февраля на линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

Ситуация на линии соприкосновения обострилась с новой силой после захвата 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВСУ офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка, который, как сообщили в республике, обеспечивал контроль за соблюдением перемирия в районе КПП "Первомайск - Золотое" во время согласованных с Киевом дорожных работ. Несмотря на требования представителей ЛНР, Киев отказывается обсуждать освобождение Косяка.