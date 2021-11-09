"Группа 77" призвала развитые страны более решительно сокращать промышленные выбросы

ТАСС, 9 ноября. /ТАСС/. Развивающиеся страны призывают своих партнеров из развитых государств более решительно сократить выбросы парниковых газов. Об этом заявил во вторник министр окружающей среды и устойчивого развития Гвинеи Ахмаду Себори Туре, выступая от имени стран "Группы 77" и Китая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. "Группа 77" и Китай - крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и объединяющая 134 государства с суммарным населением свыше 6 млрд человек.

"Действуя в контексте COP26, мы, развивающиеся страны призываем наших партнеров из развитых государств ставить более серьезные цели по сокращению своих выбросов и оказанию поддержки развивающимся странам в их адаптации и ликвидации ущерба от изменений климата, - отметил Туре. - Мы призываем развитые страны сдержать слово, мы больше не можем терпеть пустых речей относительно компенсации ущерба от изменений климата. Давние обещания выделять [на эти цели] по $100 млрд в год, должны быть выполнены. Должна быть оказана помощь в адаптации к изменениям климата. Равенство и справедливость - краеугольные камни гарантий того, что реализация Парижского соглашения пойдет на пользу развивающимся странам и будет обеспечивать их устойчивый прогресс".

"Группа 77" считает важным, чтобы результаты COP26 отражали хрупкий баланс Парижского соглашения, включая вопрос адаптации и смягчения последствий, а также средств для его реализации, - указал Туре. - Эти результаты не должны привести к новому обсуждению или новой интерпретации Парижского соглашения и должны отражать обязательство каждой страны-участницы в полной мере выполнять соглашения в меру своих возможностей. Развитые страны призваны показать в этом пример".

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. Она является 26-й конференцией участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата и третьей встречей сторон Парижского соглашения.