Британский премьер вернется на конференцию по климату в Глазго

ЛОНДОН, 9 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возвращается 10 ноября на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), проходящую в шотландском Глазго. Об этом сообщил во вторник официальный представитель главы правительства.

"Премьер-министр встретится с переговорщиками, будет проинформирован по поводу прогресса на переговорах и призовет к амбициозным действиям в последние дни дискуссий", - приводит слова представителя главы правительства агентство PA. Возвращение Джонсона в Глазго происходит на фоне сделанного обещания председателя COP26, члена британского кабинета министров Алока Шармы, опубликовать в среду проект обобщающего решения двухнедельной встречи. Основная цель этого шага - обозначить те цели, которые необходимо достичь для реализации Парижского соглашения по климату и попытаться за остающиеся три дня сблизить позиции стран для выполнения этой задачи.

"Мы достигаем прогресса на COP26, но за предстоящие несколько дней нам предстоит еще забраться на гору", - образно выразился Шарма, говоря о сложностях на пути к достижению консенсуса. "Разрыв в амбициях уменьшился. Теперь миру требуется уверенность в том, что мы можем немедленно перейти к имплементации [обозначенных в Парижском соглашении целей], что сделанные здесь обещания будут выполнены, и в быстром порядке последуют политические действия и инвестиции", - добавил он.

Это заявление было сделано вскоре после того, как распространенный во вторник в Глазго независимый анализ The Climate Action Tracker ("Трекер климатических действий", CTA) показал, что даже если страны выполнят к 2030 году все, что пообещали, то температура к концу столетия повысится на 2,4 градуса. При этом в самом Парижском соглашении, принятом в 2015 году, главной целью указано не допустить повышения температуры у поверхности планеты более чем на 2, а в идеале 1,5 градуса Цельсия к концу века.

Что ждать от проекта

Упомянутый председателем COP26 проект - первая версия итогового документа, который принимается на каждой конференции. Его особенность в том, что он посвящен не частным техническим вопросам, а носит общий характер. По традиции, он будет дорабатываться в предстоящие дни и должен быть принято в последний день конференции.

Руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в разговоре с корреспондентом ТАСС называл три самых важных момента с российской точки зрения, которые, как надеются в Москве, найдут отражение в документе.

"На наш взгляд, важно, чтобы там было прописано одобрение так называемых природных решений. Для WWF это важно, потому что мы ничем, кроме природы, не занимаемся, а для России это важно, потому что леса это наше все", - сказал Кокорин.

На предыдущей конференции COP25 в Мадриде впервые зашла речь о природных решениях проблем изменения климата - действиях по охране и восстановлению природных экосистем, которые бы содействовали поглощению парниковых газов и адаптации к изменениям климата.

"Еще важно, чтобы там были прописаны океаны, которые оказались забытой частью климатической конвенции. Еще один важный момент этого решения - какая сумма будет коллективно выделяться наиболее развитыми странами самым слабым и уязвимым государствам", - отметил Кокорин.

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября и завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран.