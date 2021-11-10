В Йемене при теракте погибла журналистка

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Йеменская журналистка Раша Абдулла погибла в результате теракта в городе Хормаксар провинции Аден на юге Йемена. Об этом сообщил ТАСС во вторник официальный представитель Южного переходного совета (ЮПС) Али аль-Катири.

"В прибрежном квартале Абьян был взорван автомобиль йеменского корреспондента телеканала "Аш-Шарк" Махмуда аль-Атми. В результате взрыва погибла находившаяся с ним в машине его беременная супруга [йеменская] журналистка Раша Абдулла. Махмуд аль-Атми получил серьезные травмы и в критическом состоянии был доставлен в местную больницу", - уточнил представитель ЮПС.

В последние недели обстановка в южных провинциях Йемена значительно ухудшилась. Так, 30 октября не менее 12 человек погибли в результате теракта в аэропорту города Аден, который считается временной столицей страны. Международно признанное йеменское правительство возложило ответственность на мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

В свою очередь представители созданного в 2017 году ЮПС считают, что ответственность за ухудшение обстановки несет кабмин республики. "Мы считаем, что другая сторона [достигнутого в 2019 году между ЮПС и международно признанными властями страны] Эр-Риядского соглашения ответственна за быстрое ухудшение экономических и бытовых условий, а также ситуации в сфере безопасности, что угрожает жизни наших граждан и ведет к дестабилизации обстановки и росту активности террористических групп. Это проявляется в возобновлении убийств и взрывов бомб в южных провинциях страны", - говорится в распространенном во вторник специальном заявлении ЮПС, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Совет призывает к принятию срочных мер, включая реструктуризацию министерств обороны и внутренних дел, а также переброску дополнительных сил на фронты с целью противостояния мятежникам-хуситам", - подчеркивается в коммюнике.

В июне представители ЮПС объявляли о приостановке контактов с международно признанным правительством страны в связи с обострением ситуации в провинции Шабва, где имели место столкновения между вооруженными формированиями обеих сторон.

Ситуация в Йемене

ЮПС был учрежден в мае 2017 года на фоне гражданской войны в Йемене. В настоящее время военизированные формирования ЮПС контролируют ряд территорий в южной части страны, включая город Аден.

В середине декабря прошлого года в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным в ноябре 2019 года между ЮПС и международно признанными властями страны, было сформировано переходное правительство Йемена под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика. Тогда же в декабре аравийская коалиция под командованием Саудовской Аравии объявила, что военная составляющая Эр-Риядского соглашения практически полностью реализована.

В августе 2014 года началось противостояние йеменских властей в лице президента Абд Раббо Мансура Хади и его сторонников с мятежниками-хуситами. В январе 2015 года хуситы захватили столицу страны Сану и позднее сформировало свое параллельное правительство. Президент Хади с членами его кабмина вынуждены были перебраться в Аден, а в настоящее время большую часть времени проводят в Эр-Рияде. В наиболее активную фазу противоборство перешло с вторжением в страну в марте 2015 года просаудовской коалиции.

Продолжающийся более семи лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.