Глава МИД Италии назначил спецпосланника по правам сексуальных меньшинств

РИМ, 10 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо учредил должность специального посланника по правам людей нетрадиционной сексуальной ориентации, трансгендеров и людей, не определившихся со своей половой принадлежностью (гендерной идентичностью) (ЛГБТ+). Как сообщила во вторник пресс-служба итальянского внешнеполитического ведомства, им назначен Фабрицио Петри, нынешний президент Межведомственного комитета по правам человека.

"Учреждением такой должности Италия подтверждает свою ведущую роль в деле защиты прав людей, относящихся к сексуальным меньшинствам. Спецпосланник будет координировать усилия по недопущению дискриминации таких сообществ, добиваясь вывода гомосексуальности из-под статуса преступления, каковым она считается почти в 70 странах. Проекты, направленные на защиту представителей данного сообщества, будут учитываться при распределении финансирования международных программ. Данный шаг дополняет политику Италией в области защиты прав человека", - говорится в сообщении.

В Италии из-за разногласий политических сил пробуксовывает принятие законопроекта, известного по имени разработчика - Алессандро Дзана, направленного на защиту прав и обеспечение равноправного положения в обществе представителей различных меньшинств включая людей нетрадиционной сексуальной ориентации, трансгендеров и неопределившихся. Законопроект предполагает ужесточение наказания за проявление насилия и нетерпимости на расовой, этнической и гомофобской почве.