В приграничных с Белоруссией районах Литвы вступил в силу режим чрезвычайного положения

ВИЛЬНЮС, 10 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения, объявленный решением Сейма (парламента) Литвы в связи с обострением ситуации с нелегальной миграцией, вступил в среду в силу в приграничных с Белоруссией районах страны. Он начал действовать в (00:00) по местному времени (01:00 мск).

Чрезвычайное положение введено пока на один месяц. Оно действует в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее вглубь территории республики, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в Литву через Белоруссию.

В районы действия чрезвычайного положения въезд возможен только по специальным пропускам (не касается местных жителей), запрещено проведение собраний. Нелегальные мигранты, размещенные в центрах приема, не смогут пользоваться средствами электронной связи и интернетом, исключение сделано для обращений в официальные инстанции.

"Средства по борьбе с нелегальной миграцией, которые до сих пор были в распоряжении правительства, в условиях роста интенсивности гибридных атак на Польшу, что угрожает и спокойствию Литвы, уже недостаточны, - сказала при обсуждении вопроса в парламенте во вторник спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. - Поэтому введение режима чрезвычайного положения является насущной необходимостью".

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции.