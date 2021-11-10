В МИД Марокко сообщили о единственном решении сахарского вопроса

РАБАТ, 10 ноября. /ТАСС/. Урегулирование западносахарской проблемы возможно лишь при условии воплощения в жизнь инициативы предоставления региону автономии. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита, выступая в Палате советников (верхняя палата парламента).

"Для решения этого вопроса приемлема только инициатива, связанная с автономией, - приводит его слова информационный портал "360". - Как заявил Его Величество король, марокканский характер Сахары не подлежит обсуждению".

Речь монарха

6 ноября в речи к нации король Мухаммед VI заявил, что Марокко подтверждает свою приверженность политическому процессу под эгидой ООН по сахарскому вопросу. "Для Марокко его Сахара - не предмет для переговоров. Сегодня, как и в прошлом, марокканский характер Сахары никогда не будет стоять в повестке дня какой-либо сделки. На самом деле если мы вступаем в переговоры, то в основном для достижения мирного урегулирования этого искусственного регионального конфликта. Исходя из этого, мы подтверждаем приверженность Марокко политическому процессу под эгидой ООН", - подчеркнул монарх.

"Мы также подтверждаем нашу приверженность поискам мирного решения, поддержанию прекращения огня и продолжению координации и сотрудничества с Миссией ООН по подготовке, организации и проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) в строгих пределах возложенных на нее полномочий, - отметил Мухаммед VI. - В связи с этим мы подтверждаем генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и его личному посланнику нашу полную поддержку усилий по скорейшему возобновлению политического процесса".

"Позитивные события в вопросе Сахары также укрепляют динамику устойчивого развития в наших южных провинциях. Они в действительности переживают общий подъем, о чем свидетельствуют развитие инфраструктуры, реализация экономических и социальных проектов. Благодаря этим проектам регионы Сахары теперь стали пространством, открытым для возможностей развития, и платформой, благоприятной для национальных и иностранных инвестиций", - заявил монарх.

Длительный конфликт

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости этого региона добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда МООНРЗС. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии. С июня 2007 года королевство и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.