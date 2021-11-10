Глава МИД ФРГ не исключил введения новых экономических санкций против Белоруссии

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. И.о. главы МИД ФРГ Хайко Маас считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко раскручивает спираль эскалации отношений с ЕС, из которой для него самого больше нет выхода. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении и.о. министра.

"Лукашенко по-прежнему раскручивает опасную спираль эскалации, из которой для него самого нет выхода. Он бессовестно использует ищущих убежище людей как заложников в своей циничной игре за власть", - считает Маас. Он заявил, что власти в Минске в ситуации с мигрантами сознательно оказывают давление на ЕС и отдельные страны ЕС.

"Но ЕС не подвержен шантажу. В последние месяцы мы уже ясно дали понять, что мы будем решительно противостоять вероломным и бесчеловечным действиям Лукашенко и его союзников", - утверждал и.о. главы МИД. Одновременно Маас подчеркнул, что Евросоюз не намерен оставлять в беде беженцев, и "различные гуманитарные организации готовы помочь - как в Белоруссии, так и в Польше".

Маас не исключил "расширения и ужесточения санкций ЕС" против властей Белоруссии. "В отношении всех тех, кто участвует в целенаправленной перевозке мигрантов, мы введем санкции. Лукашенко должен понять, что его замысел не удастся, - говорится в заявлении. - Это не исключает того, что в будущем санкции будут расширены на другие области экономики".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны. В опубликованных во вторник выдержках из интервью российскому журналу "Национальная оборона" президент бывшей советской республики выразил обеспокоенность тем, что Польша перебрасывает к белорусской границе танки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник заявила, что обвинения западных стран в том, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза является "гибридной операцией" президента страны Александра Лукашенко, являются ложью.