Правительство Японии ушло в отставку

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство премьер-министра Японии Фумио Кисиды в среду в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщила канцелярия главы японского правительства.

На внеочередном заседании кабмина премьер собрал у всех членов правительства заявления об отставке. До формирования нового правительства они будут исполняющими обязанности глав своих ведомств.

Во второй половине дня парламент Японии переизберет Кисиду, и он станет 101-м по счету премьер-министром. После этого будет объявлен состав нового правительства. В нем поменяется только министр иностранных дел. Вместо Тосимицу Мотэги, который стал генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), внешнеполитическое ведомство возглавит Ёсимаса Хаяси, в прошлом занимавший ряд министерских постов.

Кисида занял должность председателя правящей партии 29 сентября, а 4 октября был избран премьер-министром. Его переназначение на этом посту является формальной процедурой по итогам состоявшихся 31 октября выборов в нижнюю палату парламента. ЛДП после них потеряла часть мест, но сохранила абсолютное большинство (261 из 465 мест).

На выборах в своем одномандатном округе не сумел победить занимавший пост генсека ЛДП Акира Амари. Он подал в отставку, что впоследствии привело к смене главы МИД.